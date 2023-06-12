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12 июня, 12:22

На дне Каховского водохранилища нашли черепа в касках

На дне обмелевшего Каховского водохранилища начали находить останки времён ВОВ

На дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили человеческие останки времён Великой Отечественной войны. Ужасные находки очевидцы сняли на видео.

Останки на дне обмелевшего Каховского водохранилища. Видео t.me / stranaua

На кадрах видно, что, в частности, были найдены черепа, некоторые до сих пор в военных касках. Согласно неподтверждённой информации, они принадлежат солдатам Третьего рейха.

По последним данным, из Каховского водохранилища потеряно уже более 72%, или 14,395 куб. км воды.

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Напомним, 6 июня в результате массированных ударов Киева разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, в результате чего оказались затоплены 35 населённых пунктов и более 23 тысяч жилых домов. Погибло восемь человек, более 75 пострадало. Спасти удалось 1736 жителей. Ожидается, что Днепр вернётся в привычное русло к концу текущей недели. Власти России создали комиссию для ликвидации последствий происшествия во главе с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным.

Обложка ©

t.me / stranaua

Иван Косицын
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