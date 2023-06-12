Спасённый житель Херсонской области поздравил с Днём России и поблагодарил за эвакуацию
Житель Голой Пристани рассказал подробности эвакуации из затопленного города
Житель города Голая Пристань Херсонской области, который затопило из-за подрыва дамбы на Каховской ГЭС, рассказал о том, как его оперативно эвакуировали вместе с собакой. Николая спасли сотрудники МЧС, которые вывезли его из затопленного дома в безопасное место. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Житель затопленной Голой Пристани поблагодарил власти и спасателей. Видео © Пресс-служба правительства Херсонской области
"Нас затопило, нас спасли ребята из МЧС. Руку подали, загрузили меня с собачкой, вывезли в сторону автопарка. Нас напоили, перекусить дали", — рассказал житель Голой Пристани.
Николай поблагодарил сотрудников МЧС, волонтёров и врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо за организацию эвакуации, предоставление гуманитарной помощи, горячего питания и места в пункте временного размещения в Железном Порту. Кроме того, он подчеркнул, что уже получил паспорт РФ, и поздравил всех граждан с Днём России. Николай добавил, что в жизни порой случаются трудные моменты, и признался, что верит: за сложными ситуациями следует возрождение, "нужно идти вперёд, не оглядываясь".
Напомним, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, в результате чего оказались затоплены 35 населённых пунктов и более 23 тысяч жилых домов. Также не обошлось без жертв: погибло восемь человек и 77 пострадало. Спасти удалось 1736 жителей. Ожидается, что Днепр вернётся в привычное русло к 16 июня. Власти РФ создали комиссию для ликвидации последствий ЧП во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Пик наводнения в Херсонской области уже пройден, вода продолжает уходить.
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