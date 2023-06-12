Спасённый житель Херсонской области поздравил с Днём России и поблагодарил за эвакуацию

Житель города Голая Пристань Херсонской области, который затопило из-за подрыва дамбы на Каховской ГЭС, рассказал о том, как его оперативно эвакуировали вместе с собакой. Николая спасли сотрудники МЧС, которые вывезли его из затопленного дома в безопасное место. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Житель затопленной Голой Пристани поблагодарил власти и спасателей. Видео © Пресс-служба правительства Херсонской области

"Нас затопило, нас спасли ребята из МЧС. Руку подали, загрузили меня с собачкой, вывезли в сторону автопарка. Нас напоили, перекусить дали", — рассказал житель Голой Пристани.