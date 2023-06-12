Власти Херсонщины сообщили о пройденном пике наводнения в регионе

Пик наводнения в в Херсонской области, образовавшегося после разрушения Каховской ГЭС, пройден. Как заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, в области продолжает понижаться уровень воды.

"Пик наводнения пройден. Вода продолжает уходить: в Новокаховском городском округе — до отметки 5 метров, в Голопристанском и Алёшкинском муниципальных округах – до 1,5 метра. От воды освободились более тысячи домов. В Новой Каховке продолжается откачка воды и расчистка территории", — написал он в телеграм-канале.