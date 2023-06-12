Власти Херсонщины сообщили о пройденном пике наводнения в регионе
Сальдо: Пик наводнения в Херсонской области пройден, вода продолжает уходить
Пик наводнения в в Херсонской области, образовавшегося после разрушения Каховской ГЭС, пройден. Как заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, в области продолжает понижаться уровень воды.
"Пик наводнения пройден. Вода продолжает уходить: в Новокаховском городском округе — до отметки 5 метров, в Голопристанском и Алёшкинском муниципальных округах – до 1,5 метра. От воды освободились более тысячи домов. В Новой Каховке продолжается откачка воды и расчистка территории", — написал он в телеграм-канале.
Сальдо также уточнил, что по состоянию на 11 июня из затопленных районов эвакуировано 7,1 тысячи человек, в числе которых 410 детей и 95 маломобильных граждан. Вместе с этим продолжаются доставка гуманитарной помощи и ликвидация последствий затопления. В частности, специалисты уже приступили к санитарной обработке местности.
Напомним, в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, в результате чего оказались затоплены 35 населённых пунктов и более 23 тысяч жилых домов. Также не обошлось без жертв: погибли восемь человек и 77 пострадали. Спасти удалось 1736 жителей. Ожидается, что Днепр вернётся в привычное русло к 16 июня. К настоящему времени вода уже полностью сошла с улиц Новой Каховки.