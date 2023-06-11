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11 июня, 20:21

Власти Херсонской области ответили на вопрос о затопленных кладбищах

Власти Херсонской области назвали размытие захоронений на кладбищах маловероятным

Три кладбища в двух районах Херсонской области находятся под водой в результате наводнения, вызванного разрушением дамбы Каховской ГЭС, но вероятность их размытия крайне мала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу врио губернатора региона Владимира Сальдо.

В пресс-службе подтвердили, что под водой оказались три кладбища в Алёшкинском и Голопристанском муниципальных округах. Там уточнили, что в Алёшковском районе есть вероятность размытия надгробий на двух затопленных кладбищах, но размытие самих захоронений маловероятно.

"Что касается кладбища в Голопристанском муниципальном округе, то вероятность его размытия очень мала", — сообщили в мэрии.

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Ранее Лайф писал, что свыше 23 тысяч жилых домов подтоплены в Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС. Подтоплены также Нижнеднепровский национальный природный парк, несколько кладбищ, один скотомогильник и 60 социально значимых объектов. При этом освободились от воды 150 жилых домов в Новокаховском городском округе и 170 — в Голопристанском районе.

Обложка ©

t.me / Администрация Новокаховского городского округа

Оксана Попова
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