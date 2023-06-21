Сейчас в зоне спецоперации наблюдается затишье, так как Вооружённые силы Украины в ходе своего "контрнаступления" несут большие потери. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

"Я уже говорил, ВСУ начали его (наступление. — Прим. Лайфа) 4 июня, используя стратегические резервы. На данный момент времени наблюдается затишье. Связано это с тем, что противник несёт серьёзные потери", — подчеркнул глава государства.

Путин объяснил затишье в "контрнаступлении" ВСУ. Видео © LIFE

Владимир Путин предположил, что противник сейчас комбинирует из бригад, понёсших большие потери, новые подразделения.