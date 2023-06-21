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Регион
Опубликовано 21 июня 2023, 12:59
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Путин объяснил затишье в "контрнаступлении" ВСУ

Путин заявил о затишье в контрнаступлении ВСУ

Сейчас в зоне спецоперации наблюдается затишье, так как Вооружённые силы Украины в ходе своего "контрнаступления" несут большие потери. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

"Я уже говорил, ВСУ начали его (наступление. — Прим. Лайфа) 4 июня, используя стратегические резервы. На данный момент времени наблюдается затишье. Связано это с тем, что противник несёт серьёзные потери", — подчеркнул глава государства.

Путин объяснил затишье в "контрнаступлении" ВСУ. Видео © LIFE

Владимир Путин предположил, что противник сейчас комбинирует из бригад, понёсших большие потери, новые подразделения.

"Но (противник. — Прим. Лайфа) опасается таких же масштабных потерь в будущем, потому что это может привести к потере боеспособности армии в целом", добавил президент РФ.

Путину прямо в ходе речи на ПМЭФ доложили о наступлении ВСУ на Времевском выступе
Путину прямо в ходе речи на ПМЭФ доложили о наступлении ВСУ на Времевском выступе

Напомним, 9 июня Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление ВСУ началось, однако российские бойцы успешно его отражают. Провал украинской атаки российский лидер объяснил мужеством и героизмом наших бойцов.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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