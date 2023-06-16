Президент РФ Владимир Путин уверен, что у Вооружённых сил Украины (ВСУ), атакующих на нескольких участках, нет никаких шансов на успех. По его словам, прямо во время его выступления на Петербургском международном экономическом форуме армия Незалежной предприняла новую попытку наступать, идёт бой.

"Прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, предпринимается очередная попытка [наступления ВСУ] на так называемом Времевском направлении, по нескольким участкам противник пытается атаковать силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков, на Запорожском направлении тоже при поддержке двух танков, нескольких бронемашин", — рассказал президент.

Ему доложили, что подразделения противника подошли к первому краю, потеряли несколько танков. "Там бой идёт в данный момент времени", — заметил Путин. Он выразил уверенность в том, что у ВСУ шансов на успех в этой атаке нет и не будет. Так же, как и на других направлениях, добавил российский лидер.