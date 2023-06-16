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Опубликовано 16 июня 2023, 07:57

ВС РФ отразили пять атак на Времевском выступе, уничтожено более 200 военных ВСУ

Российские военные за сутки отразили пять атак Вооружённых сил Украины на Времевском выступе, в результате противник лишился более 200 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Времевском выступе наиболее активные боевые действия шли в районах населённых пунктов Ровнополь и Урожайное ДНР, где в результате мужественных действий российских подразделений группировки войск "Восток", ударов авиации и огня артиллерии отражены пять атак подразделений ВСУ", — отметил он в ходе брифинга.

Потери ВСУ составили: более 200 военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две миномётные батареи.

Раскрыты шокирующие данные о потерях ВСУ в районе Времевского выступа и Артёмовска
Раскрыты шокирующие данные о потерях ВСУ в районе Времевского выступа и Артёмовска

А накануне, 15 июня, российская армия пресекла две попытки атак украинских военнослужащих в районе Времевского выступа, было ликвидировано до 25 солдат противника и подбито три танка.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Александра Вишнякова
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