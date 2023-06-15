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Регион
Опубликовано 15 июня 2023, 11:27
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Контрнаступление у Времевского выступа обернулось тяжёлыми потерями для ВСУ

Войска России за сутки отразили две атаки ВСУ в районе Времевского выступа

Российская армия пресекла за сутки две попытки украинских военнослужащих наступать в районе Времевского выступа, ликвидировано до 25 солдат противника и подбито три танка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что ВСУ попытались прорваться через российскую оборону на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Отступить украинских бойцов заставили "решительные действия обороняющихся подразделений", а также авиация и артиллерия группировки войск "Восток".

"За сутки отражены две атаки противника в районах населённых пунктов Новополь ДНР и Левадное Запорожской области. Уничтожено до 25 украинских военнослужащих и три танка", — отметил Конашенков.

Раскрыты данные о бедственном положении украинской армии на Донецком направлении
Раскрыты данные о бедственном положении украинской армии на Донецком направлении

Также сообщалось, что российские войска уничтожили логово командиров элитной 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, в которой служат преимущественно жители Закарпатья и других регионов Западной Украины.

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Vk / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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