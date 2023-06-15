Контрнаступление у Времевского выступа обернулось тяжёлыми потерями для ВСУ

Российская армия пресекла за сутки две попытки украинских военнослужащих наступать в районе Времевского выступа, ликвидировано до 25 солдат противника и подбито три танка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что ВСУ попытались прорваться через российскую оборону на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Отступить украинских бойцов заставили "решительные действия обороняющихся подразделений", а также авиация и артиллерия группировки войск "Восток".

"За сутки отражены две атаки противника в районах населённых пунктов Новополь ДНР и Левадное Запорожской области. Уничтожено до 25 украинских военнослужащих и три танка", — отметил Конашенков.