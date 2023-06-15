Уничтожено логово командиров элитной бригады ВСУ из Закарпатья

Российские войска нанесли удар по командному пункту 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, в которой служат преимущественно жители Закарпатья и других регионов Западной Украины, вблизи села Камышеваха Донецкой Народной Республики. Подразделение считается элитным.

ВСУ потеряли более 800 военных на Запорожском и Южно-Донецком направлениях

ВСУ потеряли более 800 военных на Запорожском и Южно-Донецком направлениях

Накануне сообщалось, что деятельность трёх украинских диверсионных групп пресекли российские военные на Купянском направлении. Потери противника здесь составили до 30 военных, также украинская армия лишилась боевой бронемашины, самоходной артиллерийской установки М109 Paladin американского производства и одного польского "Краба".