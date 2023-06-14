ВСУ потеряли более 800 военных на Запорожском и Южно-Донецком направлениях

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки потеряли более 800 военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Также противник лишился 20 танков, двух американских артиллерийских систем М777 и другой техники. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также рассказал, что штурмовая авиация российских войск сорвала атаку 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Жеребянки Запорожской области, а в районе населённого пункта Новоандреевка уничтожен склад боеприпасов противника.