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Опубликовано 14 июня 2023, 11:40

ВСУ потеряли более 800 военных на Запорожском и Южно-Донецком направлениях

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки потеряли более 800 военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Также противник лишился 20 танков, двух американских артиллерийских систем М777 и другой техники. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также рассказал, что штурмовая авиация российских войск сорвала атаку 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Жеребянки Запорожской области, а в районе населённого пункта Новоандреевка уничтожен склад боеприпасов противника.

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Всего же с 4 июня в ходе боевых действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях украинская армия потеряла около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными.

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Getty Images / Vincenzo Circosta

Александра Вишнякова
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