Минобороны РФ: ВСУ с 4 июня потеряли на линии фронта более 7,5 тысячи бойцов

В ходе боевых действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях украинская армия потеряла около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"ВСУ с 4 июня только на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.