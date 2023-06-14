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Опубликовано 14 июня 2023, 11:36

Минобороны РФ: ВСУ с 4 июня потеряли на линии фронта более 7,5 тысячи бойцов

В ходе боевых действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях украинская армия потеряла около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"ВСУ с 4 июня только на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.

Раскрыты шокирующие данные о потерях ВСУ в районе Времевского выступа и Артёмовска
Раскрыты шокирующие данные о потерях ВСУ в районе Времевского выступа и Артёмовска

Ранее Лайф рассказывал, что нашим военным удалось отбить атаки противника на Времевском выступе, а также в районах Артёмовска и Макаровки. Украинские военные использовали танки и бронированные машины, однако техника не помогла им одержать победу.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Николь Вербер
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