Минобороны РФ: ВСУ с 4 июня потеряли на линии фронта более 7,5 тысячи бойцов
В ходе боевых действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях украинская армия потеряла около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"ВСУ с 4 июня только на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.
Ранее Лайф рассказывал, что нашим военным удалось отбить атаки противника на Времевском выступе, а также в районах Артёмовска и Макаровки. Украинские военные использовали танки и бронированные машины, однако техника не помогла им одержать победу.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo