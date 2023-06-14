Озвучены новые данные о потерях украинской армии на Купянском направлении

Деятельность трёх украинских диверсионных групп пресекли российские военные на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Потери противника здесь составили до 30 военных, уточнил он. Кроме того, украинская армия лишилась боевой бронемашины, самоходной артиллерийской установки М109 Paladin американского производства и одного польского "Краба".