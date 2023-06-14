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Опубликовано 14 июня 2023, 11:34

Озвучены новые данные о потерях украинской армии на Купянском направлении

Конашенков: ВС РФ пресекли деятельность трёх украинских ДРГ на Купянском направлении

Деятельность трёх украинских диверсионных групп пресекли российские военные на Купянском направлении. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Потери противника здесь составили до 30 военных, уточнил он. Кроме того, украинская армия лишилась боевой бронемашины, самоходной артиллерийской установки М109 Paladin американского производства и одного польского "Краба".

"На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск в районах населённых пунктов Синьковка, Берестовое и Артёмовка Харьковской области пресечена деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп", сообщил Конашенков.

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Напомним, что Купянское направление постоянно фигурирует в сводках как место уничтожения украинских диверсантов. 16 мая российские военные пресекли действия пяти других украинских диверсионно-разведывательных групп, за день до этого сообщалось о ликвидации двух группировок на территории ЛНР, а 10 мая наши военные снова пресекли действия пяти украинских ДРГ на Купянском направлении.

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Getty Images / Vincenzo Circosta

Марина Калегина
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