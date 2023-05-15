В ЛНР за сутки ликвидировали две группы украинских диверсантов
Генерал-лейтенант Конашенков: Две украинские ДРГ ликвидированы за сутки в ЛНР
Две украинские диверсионно-разведывательные группы были ликвидированы за сутки на территории ЛНР. Об этом сообщил журналистам на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе населённого пункта Червоная Диброва ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы", — проинформировал он.
Буквально на днях сообщалось, что российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы в том же районе. А ранее российские войска уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в районе города Хмельницкого на западе Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также были разгромлены командно-наблюдательные пункты штурмовой и артиллерийской бригад противника.