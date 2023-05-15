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Опубликовано 15 мая 2023, 10:39

В ЛНР за сутки ликвидировали две группы украинских диверсантов

Генерал-лейтенант Конашенков: Две украинские ДРГ ликвидированы за сутки в ЛНР

Две украинские диверсионно-разведывательные группы были ликвидированы за сутки на территории ЛНР. Об этом сообщил журналистам на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии в районе населённого пункта Червоная Диброва ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы", — проинформировал он.

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Буквально на днях сообщалось, что российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы в том же районе. А ранее российские войска уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в районе города Хмельницкого на западе Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также были разгромлены командно-наблюдательные пункты штурмовой и артиллерийской бригад противника.

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Vk / Минобороны России

Марина Калегина
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