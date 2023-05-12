ВС РФ за ночь уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в ЛНР

За ночь в ЛНР российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение ночи в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Кременная Луганской Народной Республики ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы", — отметил он.

Представитель ведомства добавил, что на Купянском направлении ВС РФ уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ и пресекли действия диверсионно-разведывательной группы.

По его словам, подразделения противника в районах населённых пунктов Двуречное Харьковской области и Новосёловское ЛНР поражены ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск. За сутки на Купянском направлении потери ВСУ составили более 60 военнослужащих.

Также российские войска уничтожили боевую бронированную машину противника, два автомобиля, две боевые машины РСЗО "Град", американскую артиллерийскую систему М109 Paladin, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация".