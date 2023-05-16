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Опубликовано 16 мая 2023, 09:55

ВС РФ пресекли действия пяти украинских ДРГ на Купянском направлении

Российские военные за сутки пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённых пунктов Тимковка, Масютовка, Котляровка Харьковской области, Новосёловское и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп",  отметил он.

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Пограничники засекли украинскую ДРГ при прорыве в Курскую область и встретили её боем

А накануне, 15 мая, сообщалось о ликвидации двух украинских ДРГ на территории ЛНР. Также буквально на днях стало известно, что российские военные уничтожили ещё две группы диверсантов в том же районе.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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