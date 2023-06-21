Россия вычислила и уничтожила новое логово командиров элитной бригады ВСУ из Закарпатья

Российские войска нанесли удар по командному пункту 128-й горно-штурмовой бригады, а также уничтожили украинский склад с оружием в ДНР, Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Новгородское ДНР, Новопавловка Запорожской области и Мороховец Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 109-й бригады теробороны, а также 44-й артиллерийской и 60-й механизированной бригад ВСУ. Также в районе населённого пункта Запасное Запорожской области поражён командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", — уточнил он.

Конашенков добавил, что за сутки ВС РФ успешно поразили 117 вражеских артиллерийских подразделений прямо на огневых позициях, также урон нанесён живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах.