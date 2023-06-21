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21 июня, 11:20

ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ у Времевского выступа

Российские военные поразили подразделения ВСУ около Времевского выступа, уничтожив танк, боевую машину пехоты и три бронированные машины противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Времевского выступа оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новодонецкое, Сторожевое ДНР и Левадное Запорожской области", — сказал он.

Конашенков уточнил, что все попытки ВСУ за прошедшие сутки перейти в наступление на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях закончились провалом.

Минобороны: ВСУ безуспешно контратакуют на трёх направлениях

Минобороны: ВСУ безуспешно контратакуют на трёх направлениях

Также сообщалось, что Украина в ходе военных действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за последние сутки потеряла до 200 бойцов, а также восемь танков, шесть боевых машин пехоты, 13 боевых бронированных машин, несколько гаубиц и РСЗО "Град".

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Vk / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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