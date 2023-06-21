ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ у Времевского выступа

Российские военные поразили подразделения ВСУ около Времевского выступа, уничтожив танк, боевую машину пехоты и три бронированные машины противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Времевского выступа оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новодонецкое, Сторожевое ДНР и Левадное Запорожской области", — сказал он.

Конашенков уточнил, что все попытки ВСУ за прошедшие сутки перейти в наступление на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях закончились провалом.