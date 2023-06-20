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Регион
Опубликовано 20 июня 2023, 11:29

Минобороны: ВСУ безуспешно контратакуют на трёх направлениях

ВСУ продолжают безуспешные контратаки на трёх направлениях в зоне проведения СВО, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток Вооружённые силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях", сказал он.

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Также в Минобороны отчитались об уничтожении до 260 украинских военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Противник потерял девять танков, боевую машину пехоты Bradley, 12 боевых бронированных машин, две гаубицы Д-20 и "Мста-Б" и артсистему М777.

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Getty Images / Vincenzo Circosta

Матвей Константинов
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