ВСУ потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 260 военных

Суточные потери Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 260 военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, также противник лишился девяти танков, боевой машины пехоты Bradley, 12 боевых бронированных машин, по две гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также американской артсистемы М777.