ВСУ потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 260 военных
Суточные потери Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 260 военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его данным, также противник лишился девяти танков, боевой машины пехоты Bradley, 12 боевых бронированных машин, по две гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также американской артсистемы М777.
А ранее начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов рассказал, как российские бойцы отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении. Так, в селе Времевка российские бойцы артиллерийским огнём уничтожили живую силу ВСУ, а в районе совхоза "Октябрь" — танк. Ещё один танк поражён севернее населённого пункта Сторожевое. А расчёты тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" ликвидировали западнее Великой Новосёлки украинских военных и танк, а силы ПВО сбили вражеский БПЛА "Фурия".
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