Российские бойцы из группировки "Восток" отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" отражена атака до взвода противника западнее Левадного", — сказал он в разговоре с РИА "Новости".

По словам Чехова, в селе Времевка российские бойцы артиллерийским огнём уничтожили живую силу ВСУ, а в районе совхоза "Октябрь" — танк. Ещё один танк, а вместе с ним три бронеавтомобиля были поражены севернее населённого пункта Сторожевое. Кроме того, расчёты тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" ликвидировали западнее Великой Новосёлки украинских военных и танк, а силы ПВО сбили вражеский БПЛА "Фурия".

Также Чехов сообщил о попытке ВСУ провести перегруппировку на Запорожском направлении. Однако артиллеристы "Востока" помешали им, уничтожив бронеавтомобиль, пикап и живую силу противника. А вместе с тем расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса" сбил дрон "Фурия".