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Регион
Опубликовано 13 июня 2023, 05:35
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Российские военные отбили атаку ВСУ на Южнодонецком фронте

РИА "Новости": Группировка "Восток" отразила атаку ВСУ на Южнодонецком фронте

Российские бойцы из группировки "Восток" отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" отражена атака до взвода противника западнее Левадного", — сказал он в разговоре с РИА "Новости".

По словам Чехова, в селе Времевка российские бойцы артиллерийским огнём уничтожили живую силу ВСУ, а в районе совхоза "Октябрь" — танк. Ещё один танк, а вместе с ним три бронеавтомобиля были поражены севернее населённого пункта Сторожевое. Кроме того, расчёты тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" ликвидировали западнее Великой Новосёлки украинских военных и танк, а силы ПВО сбили вражеский БПЛА "Фурия".

Также Чехов сообщил о попытке ВСУ провести перегруппировку на Запорожском направлении. Однако артиллеристы "Востока" помешали им, уничтожив бронеавтомобиль, пикап и живую силу противника. А вместе с тем расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса" сбил дрон "Фурия".

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Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что протяжённость линии фронта в Запорожье составляет свыше 150 километров. Там ВСУ бросают свои силы на убой.

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Евгения Колесникова
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