Раскрыта протяжённость линии фронта в Запорожской области
Рогов: Протяжённость линии фронта в Запорожье составляет более 150 километров
Протяжённость линии боевого соприкосновения в Запорожской области составляет уже более 150 километров, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На сегодня длина Запорожского фронта составляет свыше 150 километров. Нашей армией выстроено несколько линий глубокоэшелонированной обороны", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".
По его словам, украинские войска сегодня там бросают свои силы на убой.
Ранее Рогов заявил, что российские войска перешли в контратаку в районе Времевского выступа на Запорожском направлении. Как утверждает председатель движения "Мы вместе с Россией", "сейчас там для нацистов сущий ад, без преувеличения".
ТАСС / Андрей Рубцов