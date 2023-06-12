Протяжённость линии боевого соприкосновения в Запорожской области составляет уже более 150 километров, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На сегодня длина Запорожского фронта составляет свыше 150 километров. Нашей армией выстроено несколько линий глубокоэшелонированной обороны", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".

По его словам, украинские войска сегодня там бросают свои силы на убой.