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Регион
Опубликовано 12 июня 2023, 18:30
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Раскрыта протяжённость линии фронта в Запорожской области

Рогов: Протяжённость линии фронта в Запорожье составляет более 150 километров

Протяжённость линии боевого соприкосновения в Запорожской области составляет уже более 150 километров, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На сегодня длина Запорожского фронта составляет свыше 150 километров. Нашей армией выстроено несколько линий глубокоэшелонированной обороны", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".

По его словам, украинские войска сегодня там бросают свои силы на убой.

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Ранее Рогов заявил, что российские войска перешли в контратаку в районе Времевского выступа на Запорожском направлении. Как утверждает председатель движения "Мы вместе с Россией", "сейчас там для нацистов сущий ад, без преувеличения".

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ТАСС / Андрей Рубцов

Наталья Исакова
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