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12 июня, 12:45

ВС РФ перешли в контратаку в Запорожье и устроили "сущий ад для нацистов", заявил Рогов

Рогов: Российские войска перешли в контратаку в районе Времевского выступа

Вооружённые силы РФ перешли в контратаку в районе Времевского выступа на Запорожском направлении. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, в данный момент началась контратака со стороны российских военных. "127-я дивизия идёт в бой, идёт вперёд". При этом осуществляется массированная поддержка ВКС России.

"Работают в направлении Нескучного, выбивают врага из Макаровки", — добавил Рогов.

Он указал, что реактивная и ствольная артиллерии наносят удары прямо по позициям ВСУ. Как утверждает Рогов, "сейчас там для нацистов сущий ад, без преувеличения".

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"Безуспешные попытки": Российская армия отразила атаки ВСУ на трёх направлениях

Ранее Лайф писал, что ВС РФ ликвидировали в ДНР склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, вблизи села Григоровка была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
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