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Опубликовано 12 июня 2023, 12:45
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ВС РФ перешли в контратаку в Запорожье и устроили "сущий ад для нацистов", заявил Рогов

Рогов: Российские войска перешли в контратаку в районе Времевского выступа

Вооружённые силы РФ перешли в контратаку в районе Времевского выступа на Запорожском направлении. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, в данный момент началась контратака со стороны российских военных. "127-я дивизия идёт в бой, идёт вперёд". При этом осуществляется массированная поддержка ВКС России.

"Работают в направлении Нескучного, выбивают врага из Макаровки", — добавил Рогов.

Он указал, что реактивная и ствольная артиллерии наносят удары прямо по позициям ВСУ. Как утверждает Рогов, "сейчас там для нацистов сущий ад, без преувеличения".

Российская армия отразила атаки ВСУ на трёх направлениях
Российская армия отразила атаки ВСУ на трёх направлениях

Ранее Лайф писал, что ВС РФ ликвидировали в ДНР склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, вблизи села Григоровка была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
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