ВС РФ перешли в контратаку в Запорожье и устроили "сущий ад для нацистов", заявил Рогов
Рогов: Российские войска перешли в контратаку в районе Времевского выступа
Вооружённые силы РФ перешли в контратаку в районе Времевского выступа на Запорожском направлении. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его словам, в данный момент началась контратака со стороны российских военных. "127-я дивизия идёт в бой, идёт вперёд". При этом осуществляется массированная поддержка ВКС России.
"Работают в направлении Нескучного, выбивают врага из Макаровки", — добавил Рогов.
Он указал, что реактивная и ствольная артиллерии наносят удары прямо по позициям ВСУ. Как утверждает Рогов, "сейчас там для нацистов сущий ад, без преувеличения".
Ранее Лайф писал, что ВС РФ ликвидировали в ДНР склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, вблизи села Григоровка была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ