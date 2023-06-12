ВС РФ перешли в контратаку в Запорожье и устроили "сущий ад для нацистов", заявил Рогов

Вооружённые силы РФ перешли в контратаку в районе Времевского выступа на Запорожском направлении. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, в данный момент началась контратака со стороны российских военных. "127-я дивизия идёт в бой, идёт вперёд". При этом осуществляется массированная поддержка ВКС России.

"Работают в направлении Нескучного, выбивают врага из Макаровки", — добавил Рогов.

Он указал, что реактивная и ствольная артиллерии наносят удары прямо по позициям ВСУ. Как утверждает Рогов, "сейчас там для нацистов сущий ад, без преувеличения".