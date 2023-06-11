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Регион
Опубликовано 11 июня 2023, 12:32
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Российская армия отразила атаки ВСУ на трёх направлениях

ВС РФ отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях

Российские военные отразили атаки Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

"В течение прошедших суток Вооружённые силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях", — отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что вблизи Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены скопления живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 110-й бригады территориальной обороны, 72-й механизированной и 1-й танковой бригад Вооружённых сил Украины в районах таких населённых пунктов, как Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза "Октябрь" в ДНР.

За сутки подбито ещё три украинских "Леопарда"
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Ранее Лайф писал, что ВСУ безуспешно попытались атаковать шестью катерами корабль "Приазовье" в Чёрном море. Всё произошло в ночь на 11 июня.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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