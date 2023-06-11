Российские военные отразили атаки Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

"В течение прошедших суток Вооружённые силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях", — отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что вблизи Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены скопления живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 110-й бригады территориальной обороны, 72-й механизированной и 1-й танковой бригад Вооружённых сил Украины в районах таких населённых пунктов, как Новодонецкое, Нескучное, Сторожевое и совхоза "Октябрь" в ДНР.