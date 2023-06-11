За сутки подбито ещё три украинских "Леопарда"

Украинские войска за минувшие сутки продолжали безуспешные попытки атаковать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как он указал в ходе брифинга, общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину ЗРК Stormer производства Великобритании, а также артиллерийскую систему М777 производства США.