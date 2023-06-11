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Регион
Опубликовано 11 июня 2023, 12:09
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За сутки подбито ещё три украинских "Леопарда"

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли 11 танков, в том числе три Leopard

Украинские войска за минувшие сутки продолжали безуспешные попытки атаковать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Опубликовано видео уничтожения "Аллигаторами" бронетехники ВСУ
Опубликовано видео уничтожения "Аллигаторами" бронетехники ВСУ

Как он указал в ходе брифинга, общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину ЗРК Stormer производства Великобритании, а также артиллерийскую систему М777 производства США.

Ранее Минобороны РФ показало, как российские дроны-камикадзе метко бьют по колонне ВСУ. В результате атаки БПЛА была уничтожена вся техника в колонне.

Опубликовано видео с ударом дрона по опорному пункту ВСУ
Опубликовано видео с ударом дрона по опорному пункту ВСУ
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ТАСС / EPA / Javier Cebollada

Иван Косицын
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