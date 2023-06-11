Регион

Уведомления отключены

11 июня, 12:09

За сутки подбито ещё три украинских "Леопарда"

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли 11 танков, в том числе три Leopard

Украинские войска за минувшие сутки продолжали безуспешные попытки атаковать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Попадание, отхожу": Опубликовано видео уничтожения "Аллигаторами" бронетехники ВСУ

"Попадание, отхожу": Опубликовано видео уничтожения "Аллигаторами" бронетехники ВСУ

Как он указал в ходе брифинга, общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину ЗРК Stormer производства Великобритании, а также артиллерийскую систему М777 производства США.

Ранее Минобороны РФ показало, как российские дроны-камикадзе метко бьют по колонне ВСУ. В результате атаки БПЛА была уничтожена вся техника в колонне.

Опубликовано видео с ударом дрона по опорному пункту ВСУ

Опубликовано видео с ударом дрона по опорному пункту ВСУ

Обложка ©

ТАСС / EPA / Javier Cebollada

Иван Косицын
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров