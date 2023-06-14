Какую технику НАТО утилизировала Россия с начала контрнаступления ВСУ Оглавление Потери ВСУ на сегодняшний день Сколько БМП "Брэдли" на Украине Сколько танков "Леопард" уничтожено на Украине Сколько AMX-10RC уничтожено на Украине ПВО Украины – 2023: ЗРК Stormer HVM Что будет с Украиной дальше Контрнаступление армии Украины началось ещё 4 июня, и сейчас оно в активной фазе. Киев, скрывая потери, находится в стадии отрицания. В то время как Запад мечется между стадиями гнева и принятия. 18518 18518 Американские танки Abrams, немецкий Leopard и AHS Krab, 155-мм самоходная гусеничная пушка-гаубица, совместимая с НАТО. Обложка © Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Западные источники, включая CNN, Bild, BBC, американский институт изучения войны ISW, признают, что тактика, применённая ВСУ в ходе первой фазы контрнаступления, привела к большим потерям, в том числе в плане техники.

Потери ВСУ на сегодняшний день

13 июня американская газета The New York Times написала о тяжёлых потерях ВСУ при наступлении, подчеркнув, что сам Киев эту информацию держит в секрете, чему способствует введённая на Украине уголовная ответственность за съёмку поражённых объектов.

— Украина не сообщила о потерях, но её атаки на российские траншеи, бункеры, минные поля и огневые точки, вероятно, нанесут тяжёлый урон её силам, и есть некоторые подтверждённые потери как в войсках, так и в передовом вооружении, недавно переданном в дар Украине, — отметил глава бюро The New York Times в Киеве.

Эксперты отмечают, что количество потерянной за неделю контрнаступления в районе Орехова и на Времевском выступе бронетехники минимум в десять раз выше, чем в прошлом году под Балаклеей, Изюмом и Купянском. Только на южном направлении ВСУ ежедневно теряют не менее 25 единиц техники, включая БМП Bradley, танки Leopard, колёсные танки AMX-10RC, бронеавтомобили Oshkosh M-ATV, MaxxPro и другие машины. По словам экспертов, западная техника, брошенная в бой в первые дни наступления, на 60–70% потеряна либо выведена из строя. Потери ВСУ в личном составе могут составлять 800–1000 человек (убитыми и ранеными) в сутки.

Сколько БМП "Брэдли" на Украине

По некоторым данным, Вашингтон с начала года предоставил Киеву 109 БМП M2 Bradley. Первая партия из 60 машин отправилась на Украину в конце января. Весной это количество доукомплектовали до трёх батальонов. БМП Bradley предназначались для полномасштабного наступления ВСУ, в частности для прорыва российских позиций.

Уничтоженная боевая бронированная техника ВСУ на Запорожском направлении. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В понедельник стало известно, что всего за несколько дней боёв Киев суммарно потерял 15,5% западных БМП. По данным CNN, в их число входит 16–17 БМП M2 Bradley.

В этот же день поступило сообщение от анонимного источника из Пентагона о том, что уже во вторник, 14 июня, США выделят новый пакет военной помощи размером 325 млн долларов. Он призван компенсировать потери по БМП Bradley. Примечательно, что в пакет также войдут БТР Stryker, хотя информации о подбитых "Страйкерах" пока не было.

Сколько танков "Леопард" уничтожено на Украине

Передача танков Leopard ВСУ муссировалась западными СМИ в течение прошлого года и стала одной из самых обсуждаемых тем в начале 2023-го.

В конце января Берлин объявил об отправке Киеву 14 танков Leopard 2 и дал добро на реэкспорт их из других стран. К поставкам присоединились Норвегия, Нидерланды, Швеция, Польша, Канада, Португалия, Испания. К концу мая, по данным министра обороны Украины Алексея Резникова, ВСУ получили от Запада около 60 танков Leopard 2, то есть два батальона.

Боевая работа артиллерийских расчётов 122-мм гаубицы. Фото © ТАСС / Красильников Станислав

6 июня Минобороны РФ сообщило об уничтожении восьми танков Leopard. 8 июня в Сети появились кадры с разгромом бронегруппы ВСУ, куда входили и "Леопарды".

11 июня российское военное ведомство отчиталось о трёх подбитых танках Leopard 2, 12 июня — ещё о четырёх. По некоторым данным, это Leopard 2A4 и Leopard 2A6. 13 июня финское издание Helsingin Sanomat признало, что ВСУ потеряли три из шести переданных Финляндией бронированных машин разминирования (БМР) Leopard 2R HMBV.

Примечательно, что в немецкой технике, захваченной ВС РФ в ходе боёв на Запорожском направлении, уцелели основные узлы. Это системы связи, композитное бронирование, противоминная защита, приводы, боекомплект и т.д. Теперь всё это "добро" будет тщательно изучено российскими специалистами и не исключено, что впоследствии войдёт в экспозицию парка "Патриот". Ранее Лайф писал о том, какие технологии НАТО получит Россия после захвата "Леопардов".

Видео с трофейными "Леопардами" и "Брэдли" можно посмотреть здесь. О том, что потеря этих машин — один из главных медийных ударов по Киеву и Западу, свидетельствует критика поставок немецкой техники Илоном Маском.

Сколько AMX-10RC уничтожено на Украине

Французские бронемашины AMX-10RC также предназначались для контрнаступления ВСУ. Первые 14 (из 40 обещанных) машин отправились на Украину в середине февраля 2023-го. Точной информации о том, сколько таких машин получил Киев в марте и апреле, не было. В середине мая сообщалось, что Париж намерен оснастить несколько батальонов ВСУ десятками AMX-10RC "в ближайшие несколько недель".

6 июня Минобороны РФ отчиталось об уничтожении трёх колёсных танков АМХ-10RC на Южнодонецком направлении. Ранее Лайф писал о плюсах и минусах AMX-10RC. Отмечалось, что машина, эффективная в условиях пустыни и против слабого противника, не рассчитана на использование её в условиях украинских чернозёмов против хорошо вооружённой армии.

ПВО Украины – 2023: ЗРК Stormer HVM

Ещё в апреле сообщалось о планах Британии оснастить ВСУ некоторым количеством зенитных ракетных комплексов Stormer HVM. Так союзники Киева планировали усилить местную ПВО и помочь борьбе с российской авиацией. Как показали первые дни контрнаступления, ВКС РФ это не остановило и российская авиация стала действовать ещё активнее. По данным источников от 12 июня, как только ВСУ подтянули резервы на Запорожское направление, в бой пошла российская авиация с авиабомбами ФАБ-250/500 на борту. По словам экспертов, был нанесён мощнейший удар за всё время СВО на данном направлении.

Зенитно-ракетный комплекс Stormer HVM. Фото © Wikipedia / Sgt Mark Webster RLC / MOD

Что касается ЗРК Stormer HVM, на днях артиллеристы 68-го армейского корпуса ВС РФ уничтожили один такой комплекс на Угледарском направлении. Об этом свидетельствует разошедшееся по Интернету видео. Об аналогичном эпизоде сообщалось в марте этого года.

Что будет с Украиной дальше

По словам экспертов, помимо захваченных танков, БМП и ЗРК российские специалисты в настоящее время изучают ракеты и части установок HIMARS, ПЗРК и ПТРК (в их числе — NLAW и Javelin), бронетранспортёры M113, САУ и другую технику ВСУ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон спрогнозировал, что контрнаступление ВСУ может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев. Если судить по итогам первой недели, оно неизбежно будет сопровождаться дальнейшей "утилизацией" образцов техники НАТО и приобретением Россией новых трофеев.

Авторы Евгений Жуков