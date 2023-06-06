ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 июня 2023, 22:04
5709

Минобороны сообщило о ликвидации 28 танков ВСУ, включая 8 Leopard

МО РФ: Восемь танков Leopard и 1,5 тысячи солдат ВСУ уничтожено ВС РФ в зоне СВО

Российские военные уничтожили 1,5 тысячи украинских солдат, которые пытались перейти в наступление на Южно-Донецком направлении. Кроме этого, ВСУ лишились 28 танков, включая 8 немецких "леопардов" (Leopard), а также 109 бронированных машин.

"Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1,5 тысячи украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 "леопардов" производства ФРГ, три колёсных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин", — уточнил Конашенков.

ВСУ понесли большие потери при атаке под Донецком, взято пятеро пленных
ВСУ понесли большие потери при атаке под Донецком, взято пятеро пленных

Ранее стало известно, что ВСУ 5 июня продолжили ведение наступления на Южно-Донецком направлении, однако попытка была сорвана благодаря действиям подразделений российской группировки "Восток". В связи с большими потерями, которые украинские бойцы понесли накануне, они переформировали остатки бригад, но цели так и не достигли.

BannerImage

t.me / Zelenskiy / Official

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar