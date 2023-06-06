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5 июня, 22:04

Минобороны сообщило о ликвидации 28 танков ВСУ, включая 8 Leopard

МО РФ: Восемь танков Leopard и 1,5 тысячи солдат ВСУ уничтожено ВС РФ в зоне СВО

Российские военные уничтожили 1,5 тысячи украинских солдат, которые пытались перейти в наступление на Южно-Донецком направлении. Кроме этого, ВСУ лишились 28 танков, включая 8 немецких "Леопардов" (Leopard), а также 109 бронированных машин.

"Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1,5 тысячи украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 "Леопардов" производства ФРГ, три колёсных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин", — уточнил Конашенков.

ВСУ понесли большие потери при атаке под Донецком, взято пятеро пленных

ВСУ понесли большие потери при атаке под Донецком, взято пятеро пленных

Ранее стало известно, что ВСУ 5 июня продолжили ведение наступления на Южно-Донецком направлении, однако попытка была сорвана благодаря действиям подразделений российской группировки "Восток". В связи с большими потерями, которые украинские бойцы понесли накануне, они переформировали остатки бригад, но цели так и не достигли.

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t.me / Zelenskiy / Official

Оксана Попова
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