Минобороны сообщило о ликвидации 28 танков ВСУ, включая 8 Leopard

Российские военные уничтожили 1,5 тысячи украинских солдат, которые пытались перейти в наступление на Южно-Донецком направлении. Кроме этого, ВСУ лишились 28 танков, включая 8 немецких "леопардов" (Leopard), а также 109 бронированных машин.

"Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1,5 тысячи украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 "леопардов" производства ФРГ, три колёсных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин", — уточнил Конашенков.