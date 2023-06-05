ВСУ понесли большие потери при атаке под Донецком, взято пятеро пленных

Пять украинских военнослужащих были взяты в плен при попытке прорыва обороны российских войск на Южно-Донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, в результате огневого поражения противник был отброшен на исходные позиции и понёс потери в живой силе и технике. Так, 31-я мехбригада ВСУ лишилась свыше 250 человек, 16 танков, 24 боевых бронированных машин, в том числе три БМП "Бредли".

"Взято в плен пять украинских военнослужащих", — говорится в сообщении.