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5 июня, 14:07

ВСУ понесли большие потери при атаке под Донецком, взято пятеро пленных

Минобороны: На Южно-Донецком направлении взяты в плен пять бойцов ВСУ

Пять украинских военнослужащих были взяты в плен при попытке прорыва обороны российских войск на Южно-Донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, в результате огневого поражения противник был отброшен на исходные позиции и понёс потери в живой силе и технике. Так, 31-я мехбригада ВСУ лишилась свыше 250 человек, 16 танков, 24 боевых бронированных машин, в том числе три БМП "Бредли".

"Взято в плен пять украинских военнослужащих", — говорится в сообщении.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о серьёзном продвижении чеченских штурмовиков в Марьинке. По его словам, этот населённый пункт сейчас является одним из самых горячих направлений.

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Наталья Исакова
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