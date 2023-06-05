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Регион
Опубликовано 5 июня 2023, 12:01
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Пушилин заявил о серьёзном продвижении чеченских штурмовиков в Марьинке

Пушилин: В Марьинке чеченские отряды серьёзно потеснили ВСУ

Чеченские подразделения, которые возглавляет Апти Алаудинов, очень серьёзно потеснили украинских военных в Марьинке. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Марьинка сейчас является одним из самых горячих направлений. После того как чеченские подразделения заступили, мы видим с учётом их штурмовых возможностей определённые продвижения, и они очень серьёзно потеснили противника", — сказал он.

Пушилин заявил о стратегической важности освобождения Марьинки
Пушилин заявил о стратегической важности освобождения Марьинки

Напомним, 31 мая Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряд спецназначения "Ахмат" успешно ведут наступательные действия на Марьинском направлении. На следующий день командир Апты Алаудинов доложил об освобождении около 70% Марьинки. 3 июня сообщалось об ожесточённых боях в центральной части города. Сегодня же в Минобороны доложили об успехах "Ахмата" на Марьинском направлении.

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VK / Минобороны России

Евгения Колесникова
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