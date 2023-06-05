Пушилин заявил о серьёзном продвижении чеченских штурмовиков в Марьинке

Чеченские подразделения, которые возглавляет Апти Алаудинов, очень серьёзно потеснили украинских военных в Марьинке. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Марьинка сейчас является одним из самых горячих направлений. После того как чеченские подразделения заступили, мы видим с учётом их штурмовых возможностей определённые продвижения, и они очень серьёзно потеснили противника", — сказал он.