Пушилин заявил о серьёзном продвижении чеченских штурмовиков в Марьинке
Пушилин: В Марьинке чеченские отряды серьёзно потеснили ВСУ
Чеченские подразделения, которые возглавляет Апти Алаудинов, очень серьёзно потеснили украинских военных в Марьинке. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Марьинка сейчас является одним из самых горячих направлений. После того как чеченские подразделения заступили, мы видим с учётом их штурмовых возможностей определённые продвижения, и они очень серьёзно потеснили противника", — сказал он.
Напомним, 31 мая Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряд спецназначения "Ахмат" успешно ведут наступательные действия на Марьинском направлении. На следующий день командир Апты Алаудинов доложил об освобождении около 70% Марьинки. 3 июня сообщалось об ожесточённых боях в центральной части города. Сегодня же в Минобороны доложили об успехах "Ахмата" на Марьинском направлении.
VK / Минобороны России