Минобороны: Подразделения "Ахмата" ведут бои в центральной части Марьинки ДНР
Подразделения спецназа "Ахмат" и 1-го армейского корпуса ведут ожесточённые бои в Марьинке и Авдеевке ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении наиболее ожесточённые бои ведутся штурмовыми группами отряда специального назначения "Ахмат" в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики", — сказал он.
Ранее командир "Ахмата" Апты Алаудинов сообщил об освобождении 70% Марьинки. По его словам, с российской стороны в населённом пункте работают две дивизии.
Город Марьинка находится к западу от Донецка. Ранее в ДНР заявляли, что освобождение города выведет районы Донецка (Александровку, Петровский район и микрорайон Текстильщик) из зоны досягаемости для обстрелов ВСУ.
ТАСС / Александр Река