Минобороны: Подразделения "Ахмата" ведут бои в центральной части Марьинки ДНР

Подразделения спецназа "Ахмат" и 1-го армейского корпуса ведут ожесточённые бои в Марьинке и Авдеевке ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении наиболее ожесточённые бои ведутся штурмовыми группами отряда специального назначения "Ахмат" в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики", — сказал он.

Ранее командир "Ахмата" Апты Алаудинов сообщил об освобождении 70% Марьинки. По его словам, с российской стороны в населённом пункте работают две дивизии.