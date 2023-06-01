Пушилин заявил о стратегической важности освобождения Марьинки

В ближайшее время крайне важно освободить населённый пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике. Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, российские военные продвигаются на данном направлении ежедневно. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".

По его словам, в данный момент на Марьинском направлении довольно напряжённая обстановка, так как она является одной из самых горячих точек зоны спецоперации. Пушилин подчеркнул, что крайне важно полностью освободить этот населённый пункт в "обозримой перспективе" для дальнейшего продвижения войск.