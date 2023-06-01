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1 июня, 01:18

Пушилин заявил о стратегической важности освобождения Марьинки

Пушилин: Стратегически важно освободить Марьинку "в обозримой перспективе"

В ближайшее время крайне важно освободить населённый пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике. Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, российские военные продвигаются на данном направлении ежедневно. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".

По его словам, в данный момент на Марьинском направлении довольно напряжённая обстановка, так как она является одной из самых горячих точек зоны спецоперации. Пушилин подчеркнул, что крайне важно полностью освободить этот населённый пункт в "обозримой перспективе" для дальнейшего продвижения войск.

"Продвижение там буквально ежедневное, но не такое быстрое. И на данный момент сказать, что вся Марьинка освобождена, пока мы не можем. [Освобождение] очень важно в стратегическом плане, в плане продвижения в сторону следующих населённых пунктов", — заявил Пушилин.

Пушилин оценил ситуацию под Марьинкой из-за переброски резервов ВСУ

Пушилин оценил ситуацию под Марьинкой из-за переброски резервов ВСУ

Ранее стало известно, что штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряд спецназначения "Ахмат" успешно ведут наступательные действия на Марьинском направлении. Также сообщалось, что бойцы спецназа "Ахмат" получили приказ о передислокации и теперь их зоной ответственности становится Донецкая Народная Республика.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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