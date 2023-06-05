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5 июня, 12:50

ВСУ совершили две провальные атаки под Угледаром

Пушилин: ВСУ дважды попытались наступать на Угледар, но были отброшены

Вооружённые силы Украины за последние двое суток два раза предпринимали попытки контрнаступления со стороны села Времевка в районе города Угледара. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Противник за последние двое суток дважды предпринимал попытки со стороны Времевки наступать достаточно серьёзными силами, в результате чего понёс очень серьёзные потери как в живой силе, так и в технике", — сказал он.

Пушилин рассказал, что в районе Угледара продолжаются боестолкновения. Российским военным удалось отбросить противника.

Под Угледаром нанесён удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ

Под Угледаром нанесён удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ

Ранее Пушилин заявил о серьёзном продвижении чеченских штурмовиков в Марьинке. Он назвал этот город одним из самых горячих направлений.

Обложка ©

T.me / V_Zelenskiy_official

Светлана Оперук
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