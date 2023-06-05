ВСУ совершили две провальные атаки под Угледаром

Вооружённые силы Украины за последние двое суток два раза предпринимали попытки контрнаступления со стороны села Времевка в районе города Угледара. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Противник за последние двое суток дважды предпринимал попытки со стороны Времевки наступать достаточно серьёзными силами, в результате чего понёс очень серьёзные потери как в живой силе, так и в технике", — сказал он.

Пушилин рассказал, что в районе Угледара продолжаются боестолкновения. Российским военным удалось отбросить противника.