ВСУ совершили две провальные атаки под Угледаром
Пушилин: ВСУ дважды попытались наступать на Угледар, но были отброшены
Вооружённые силы Украины за последние двое суток два раза предпринимали попытки контрнаступления со стороны села Времевка в районе города Угледара. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Противник за последние двое суток дважды предпринимал попытки со стороны Времевки наступать достаточно серьёзными силами, в результате чего понёс очень серьёзные потери как в живой силе, так и в технике", — сказал он.
Пушилин рассказал, что в районе Угледара продолжаются боестолкновения. Российским военным удалось отбросить противника.
Ранее Пушилин заявил о серьёзном продвижении чеченских штурмовиков в Марьинке. Он назвал этот город одним из самых горячих направлений.
T.me / V_Zelenskiy_official