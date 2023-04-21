Опасны или нет: Что известно о танках AMX-10RC на Украине Оглавление Танки AMX-10RC на Украине: фото, характеристики Французские танки на Украине AMX-10RC на Украине По словам экспертов, AMX-10RC — достаточно эффективная техника, которая тем не менее в условиях спецоперации может растерять свои "волшебные свойства". 25420 25420 Катарские AMX-10RC в пустыне. Обложка © Wikipedia

По одной из версий, Франция надеялась войти в историю как первая страна, отправившая танки на помощь Украине. Однако к тому моменту, как колёсные танки, произведённые в этой стране, добрались до Украины, обстановка на фронте сильно поменялась, и сегодня "французский дебют" рискует обернуться репутационными издержками.

Танки AMX-10RC на Украине: фото, характеристики

19 апреля первые колёсные танки AMX-10RC официально перешли в распоряжение ВСУ. В Сети можно найти видео, где министр обороны Украины Алексей Резников позирует перед камерами, "демонстрируя" возможности французской техники.

Впервые о поставках AMX-10RC заговорили в январе, когда только определялись с поставками БМП Marder и Bradley, а консенсус с передачей тяжёлых танков Leopard 2, Abrams M2 и Challenger 2 ещё не был достигнут.

AMX-10RCR французской армии. Фото © Wikipedia

В феврале 2023-го издание Forces Operations сообщило о передаче первых 14 единиц AMX-10RC. Они прибыли на Украину в середине марта. Сколько AMX-10RC из 40 обещанных уже получил Киев — 14 или больше, пока не ясно.

Французские танки на Украине

Пока западная (и не только) пресса упорно называет AMX-10RC "танками", речь идёт о защищённом бронетранспортёре, которым AMX-10RC по факту и является. Это тяжёлый бронеавтомобиль с танковой компоновкой, поступивший на вооружение французской армии в 1981-м.

Компания Satory Military Vehicles изначально проектировала AMX-10RC как разведывательную машину с функцией огневой поддержки, у которой предусмотрена опция "борьба с бронетехникой" (разведчик, который способен огрызаться). Аббревиатура RC расшифровывается как Roues Canon — "пушка на колёсах". Строго говоря, это не танк, не БТР и не БМП, а нечто среднее для задач, которые французская армия выполняла 30 лет назад.

Несмотря на то что AMX-10RC сейчас рассматривается в контексте натовской техники, разрабатывался он именно под нужды французской армии 70-80-х. И никогда не проектировался под танковые задачи. В этом его и плюсы, и минусы.

AMX-10RC с боекомплектом. Фото © topwar.ru

Боевая масса AMX-10RC — 16,6 тонны. Броня из алюминиевого сплава, катаная, противопульная. Толщина брони: 140/85/35 мм — корпус, 140/120/55 мм — башня. Лоб устойчив к 23-мм бронебойным снарядам, борта — к выстрелам крупнокалиберных пулемётов.

AMX-10RC вооружён 105-мм пушкой Model F2 или F2 (MECA). Длина ствола — 48 калибров. Боекомплект: 38 выстрелов. Пушка имеет полуавтоматический вертикальный клиновый затвор, автоматически выбрасывающий гильзу после выстрела. Также имеется спаренный пулемёт 7,62-мм ANF1 с боекомплектом в 4 тысячи патронов.

Уникальность AMX-10RC состоит в мощной силовой установке — колёсной формуле 6x6 и гидропневматической подвеске (масло+азот). Дизельный двигатель Baudouin 6F11 SRX мощностью в 300 л.с. (в первых версиях — дизель Hispano-Suiza HS 115-2 V8 с 260 л.с., но при модернизации его заменили) позволяет развивать скорость в 85 км/час. Запас хода — тысяча километров. А гидропневматика оснащена механизмом изменения клиренса (расстояние от земли до днища машины).

— Клиренс изменяется в диапазоне от 210 мм до 600 мм, и это может делать механик-водитель. За счёт этого AMX-10RC может вести огонь из полузакрытой позиции, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

AMX-10RC на Украине

По словам Леонкова, AMX-10RC не создавался под условия интенсивного боя и тем более для танкового сражения. Это машина для колониальных войн в условиях тропиков или пустыни, где гусеничная техника не нужна. Этот БТР использовался Францией в основном на Ближнем Востоке и в Африке.

— В пустыне он хорош, а вот в условиях средней полосы — нет. Даже то, что продемонстрировала Украина на видео, показывает, что он здорово проседает на местных чернозёмах. Ну и колёсная база, если её пробить, утратит проходимость, и это скорее всего приведёт к потере машины, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Другой момент — защита. Конструкторы в своё время сделали упор на проходимости, скорости, способности преодолевать водные преграды без подготовки. Для этого пришлось пожертвовать бронёй. С полной уверенностью можно сказать, что алюминиевая броня защитит от винтовочных пуль и осколков, но не более того.

AMX-10RCR французской армии. Фото © Wikipedia

— Защита механика-водителя — одно из слабых мест. С учётом того, что 33-мм для него — серьёзная преграда. С другой стороны, техника предназначалась не для столкновения с новыми танками противника, а скорее для устрашения аборигенов, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

По некоторым данным, AMX справлялся с Т-55 и Т-62, но пасовал перед Т-72. Данные по потерям AMX-10RC скудные и подозрительно "победоносные". Можно предположить, что они работали под прикрытием с воздуха и вообще французы их берегли.

Наконец, важный момент — пушка. Для своего времени (с 60-х по 90-е) 105-мм (НАТО) и 100-мм (ОВД) были основным стандартом. С появлением стандарта 120-мм (НАТО) и 125 мм (ОВД) эти пушки устарели. В современном танковом бою они не представляют особой угрозы для танков и опасны скорее для легкобронированных машин. Ещё один минус — отсутствие автомата заряжания и возможности применять управляемые ракеты, что в нынешних условиях принципиально важный момент.

Как ВСУ будут использовать технику с, мягко говоря, ограниченными возможностями в современном танковом бою, где по противнику летят не только снаряды, но и ракеты, — большой вопрос.

Авторы Евгений Жуков