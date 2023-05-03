Какие технологии НАТО Россия получит после захвата танков "Леопард" Потеря этих машин в ходе контрнаступления может привести к тому, что Германия и НАТО в целом будут вынуждены разрабатывать новый боевой танк. 27752 27752 Танк Leopard 2. Обложка © ТАСС / EPA / FILIP SINGER

В самом начале мая издание Bild спрогнозировало, с какими проблемами столкнутся танки Leopard в ходе наступления. По словам немецкого журналиста Бьорна Стритцеля, перспективы немецкой техники на Украине неутешительные, поскольку у ВС РФ есть как минимум три способа уничтожить эти машины.

Танки "Леопард" и наступление ВСУ на Украине

По словам немецких экспертов, главную угрозу для Leopard 2, полученных Киевом, представляют российские противотанковые управляемые ракеты. Журналист Бьорн Стритцель отмечает, что пробивная способность некоторых российских ПТУР превышает один метр броневой стали.

На текущий момент Киев получил чуть больше 40 танков Leopard 2 от Германии, Норвегии, Польши, Канады. Ожидается прибытие "Леопардов", переданных Испанией. Также Финляндия может отправить Украине несколько Leopard 2A6.

Если эти танки будут использованы в ходе анонсированного Киевом наступления, хлопот экипажам Leopard 2 могут доставить российские противотанковые мины ТМ-62. Также немецкие эксперты вспоминают и эпизод с российскими "прыгающими минами", которые в конце мая 2022-го сорвали атаку ВСУ на Херсон.

Противотанковые мины ТМ-62. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

И, наконец, большую угрозу для "Леопардов" представляют российские танки, с которыми "немцам" придётся столкнуться в бою. Т-72Б3, Т90А/С/М и Т-80БВМ, оснащённые современными системами наведения, не уступающими СУО Leopard 2, поставят выживание немецких танков на поле боя под вопрос.

Танк Leopard 2: фото, характеристики, боевое применение

Leopard 2 — немецкий ОБТ третьего поколения, разработанный в 70-х и получивший в последующие годы ряд модификаций и обновлений. Модернизированные танки отличаются от предшественников композитной (многослойной) бронёй и компьютеризированными системами управления огнём. Создание и внедрение таких технологий сопряжено с высокой секретностью.

Руководитель программы разработки Leopard 2 Пол-Вернер Крапке (экс-консультант по проектам Panzer III и Panzer IV) учёл передовой опыт израильских инженеров и отказался от наклонной брони в пользу смешанной брони третьего поколения. Точная структура и стойкость брони Leopard 2 — до сих пор закрытая информация и один из самых охраняемых секретов НАТО. Известно, что это вариация брони Chobham — танковой защиты с послойным размещением стали и керамических элементов разной плотности и толщины. Примечательна также невзрывная броня NERA, используемая для защиты лобовой проекции корпуса Leopard 2.

Другая особенность Leopard 2 — система управления огнём (СУО). Пол-Вернер Крапке внедрил компоненты для улучшения СУО, новейшие технологии программирования параметров цели и наведения орудия. СУО танка Leopard 2 может использовать различные типы боеприпасов и может рассчитывать траекторию их полёта с учётом ряда параметров, включая температуру воздуха и особенности местности.

Уникален многотопливный V-образный 12-цилиндровый четырёхтактный дизельный двигатель MB 873, установленный на Leopard 2. Он также относится к проприетарным технологиям ФРГ, о которых мало что знают даже их партнёры по НАТО. И последнее ноу-хау немецких оружейников — пушка со специальной системой стабилизации.

Однако есть нюансы. При всех своих плюсах "Леопард-2" — это очень сложная в эксплуатации машина, которая нуждается не только в опытных экипажах, но и в полноценной инженерной службе. Киев получил "Леопарды" без дополнительной инфраструктуры, а значит, скорее всего, рассчитывает использовать их в режиме "блицкриг". По мнению ряда специалистов, в условиях боя высокой интенсивности на длительное использование танков Leopard 2 рассчитывать не приходится.

Танк Leopard 2: Модификации 2A4, 2A5, 2A6

Танки Leopard 2A6. Фото © ТАСС / AP / Martin Meissner

По некоторым данным, в распоряжении ВСУ сейчас несколько модификаций Leopard из которых 2A6 — самая опасная. По основной конструкции, включая дополнительную броню, она повторяет 2A5. Однако отличий много. Версия Leopard 2A6 оснащена новой пушкой Rh 120/L55 с увеличенной на 11 калибров длиной ствола. В 2A6 также доработана система коррекции прицела EMES 15, система управления огнём, система поворота башни и стабилизации пушки E-WNA.

По словам специалистов, именно Leopard 2A6 лучше всего рассчитан на участие в боях высокой интенсивности и теоретически годится для блицкрига, спланированного Киевом. Проблема в том, что таких машин у ВСУ не очень много, а остальные модификации Leopard 2 в таких боях вряд ли смогут похвастаться той же живучестью и эффективностью.

В чём уникальность танков "Леопард-2"

Есть ощущение, что немецкие журналисты понемногу готовят западного читателя к неблагоприятному исходу украинского наступления. Российские эксперты ведут себя более сдержанно: они отмечают готовность ВС РФ к отражению удара и прогнозируют возможные потери ВСУ, но подчёркивают, что выводы можно будет делать только после начала наступления. В данном контексте интересно сказать пару слов о том, какими технологиями может завладеть Россия, если хотя бы один Leopard 2 попадёт в руки российским военным.

В первую очередь интересна многослойная броня Leopard 2. Изучив трофейный танк, российские инженеры получат информацию о составе брони, о том, какие сплавы использовали немецкие оружейники и как именно бронировали танк. Разобрав по винтикам дизельный двигатель MB 873, можно будет раскрыть секрет немецкой силовой установки, позволяющей при высокой массе танка разгоняться до скорости 55–60 км/час.

Изучив систему управления огнём и боеприпасы Leopard 2, также можно будет сделать соответствующие выводы о компьютеризации вооружения. К примеру, интересно, как работает центральный логический блок распределения ZLHV, который одновременно отвечает и за систему энергоснабжения башни танка, включая предохранители, и за активацию отдельных функций системы управления огнём. Всё это может пригодиться при доработке новых российских танков.

Танк "Леопард-2": цена, недостатки

Для Германии утечка технологий Krauss Maffei Wegmann и Rheinmetall может иметь далеко идущие катастрофические последствия. Потеря секретных технологий изготовления корпуса, двигателя, брони и электроники приведёт к тому, что Германия (и все страны-операторы) лишится технологических ноу-хау и окажется перед выбором: проводить дорогостоящую модернизацию или проектировать новый танк.

Разработка "Леопарда-2", по свидетельству Пола-Вернера Крапке, стоила до 1,4 млрд марок — и по ходу разработки возникали дополнительные траты. Для сравнения: в начале 80-х в ФРГ можно было купить приличный легковой автомобиль за 5–6 тысяч марок. Сегодня на разработку нового танка понадобятся десятки миллиардов евро, а помимо этого — несколько лет проб и ошибок, а концепцию нового всеевропейского ОБТ придётся строить практически с нуля.

Авторы Евгений Жуков