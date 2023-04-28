5 причин, по которым Запад может отказаться от помощи Киеву Киев находится на грани прекращения поставок военной техники и ограничения военного сотрудничества со странами Запада. Дальнейшие перспективы напрямую зависят от результатов наступления, но есть и другие причины, по которым Украина может лишиться поддержки извне. 19566 19566 Солдат ВСУ. Обложка © Getty Images / Anadolu Agency

Военная помощь Украине выделялась и до начала специальной военной операции. Однако спустя год СВО многие страны Запада начали осознавать, что объём и качество военных поставок, вероятно, не имеют никакого значения и не способны переломить ситуацию на поле боя.

Когда Запад перестанет поддерживать Украину

На днях газета The New York Times озвучила прогноз, согласно которому поддержка Украины может в любой момент прекратиться и тогда Киев останется со своими проблемами один на один.

Этот опрос был опубликован за пару дней до того, как Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что условием мира на Украине станет восстановление страны в границах 1991 года. Этот тезис озвучивался Киевом на протяжении всей СВО и возник задолго до её начала. Киеву может показаться, что перекрытие поставок оружия — фигура речи, но на деле такой сценарий имеет под собой веские основания.

— Я думаю, что это будет несколько причин и они будут настолько серьёзными, что поставят на карту существование самого Запада. Нужно понимать, что углублять конфликт и не создавать альтернативу очень опасно. Если Запад хочет дальше развиваться, ему придётся пересмотреть свой подход. Сейчас они отстранились от всех вопросов, даже связанных с международной безопасностью, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Когда начнётся наступление ВСУ

На прошлой неделе издание Foreign Policy сообщило, что Киев отложил анонсированное с прошлого года наступление на неопределённый срок.

Объективных причин неготовности Украины к немедленному наступлению три: нехватка оружия, погодные условия и отсутствие массовой профессиональной армии, уничтоженной практически под корень за год СВО. На дефицит вооружений в конце марта жаловался изданию Yomiuri Shimbun и президент Украины Владимир Зеленский. О погоде не говорил только ленивый. А про армию сказал компетентный в этом вопросе командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.

Солдаты ВСУ в Бахмуте. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

Но подготовка к наступлению — не фикция, о чём свидетельствует концентрация украинских сил на определённых участках фронта. Политикам и военным Запада действительно нужно это наступление, и, по словам экс-посла США в России Александра Вершбоу, от его результатов зависит всё.

Вице-председатель начальников штабов США адмирал Кристофер Уотсон Грейди недавно высказал надежду, что успех наступления изменит динамику на фронте в пользу Украины. Но, если случится провал, второго шанса Киеву могут не дать, поскольку не увидят в этом перспектив. Военную поддержку остановят и начнут подталкивать Киев к дипломатическому способу решения конфликта.

Конфликт между США и Китаем

В феврале 2023-го кандидат на президентский пост от Республиканской партии Вивек Рамасвами в серии статей сравнил конфликт на Украине с войной во Вьетнаме, который закончился для США поражением, и призвал Вашингтон вместо этого сосредоточиться на Китае.

— Мы думаем, что выглядим сильнее, помогая Украине, но на самом деле становимся слабее по сравнению с Китаем, который похож на СССР, — подчеркнул политик.

По словам военного эксперта Константина Сивкова, в таком подходе просматриваются очевидные логические потребности США по доминированию в ключевых регионах.

— Если Западу удастся раскрутить конфликт на другом направлении, где у него может быть надежда на успех, будут введены ограничения на помощь Украине, — отметил Сивков.

Отмывание денег на поставках вооружений на Украину

По словам доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова и члена экспертного совета "Офицеры России" Александра Перенджиева, самая веская причина прекратить "оружейное донорство" может возникнуть в США.

— Поставки оружия на Украину прекратятся только в том случае, если в США начнётся серьёзное противодействие лицам, которые наживаются на продаже на теневом глобальном рынке вооружений и военной техники. И те, кто создал "оружейный хаб" в целях продажи/перепродажи, будут разоблачены, — подчеркнул эксперт.

По словам Перенджиева, в ходе расследования, инициированного политическими противниками правящей партии США, могут вскрыться финансовые мошеннические схемы.

— В данном случае можно предполагать, что в основном наживаются представители Демократической партии. Хотя сказать, что среди республиканцев таких нет, тоже нельзя. Был в 80-х Ирангейт, а тут может случиться Украингейт, — добавил эксперт.

Солдаты ВСУ разгружают снаряды. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

Для справки: Ирангейт (по аналогии с Уотергейтом) — крупный политический скандал в США, разгоревшийся в конце 1986 года, когда стало известно о том, что отдельные члены Администрации США нарушили оружейное эмбарго, организовав тайные поставки оружия в Иран.

Эксперт акцентирует внимание на том, что в случае Украингейта может выясниться, что поставки озвучивались и анонсировались (сейчас говорят, что они выполнены на 100%), но до Украины доходило 50–60%. В ряде случаев на Украину прибывало оружие, которое подлежало либо должно было подлежать списанию в ближайшие несколько лет.

А современное оружие перепродавалось неким третьим лицам. И потом оно всплывёт в Европе, США, возможно, в Канаде, у картелей в Мексике, мафии в Японии и экстремистов на Филиппинах и среди других криминальных групп. Это грозит всплеском преступности, а то и вооружённым мятежом в нескольких регионах мира одновременно.

— Тогда начнут разбираться, откуда там у преступников тяжёлая техника, пушки и т.д. Поймут, что это оружие уже стреляет не по ВС РФ, а по самим США. При этом их же оружие, которое могли перепродавать по нескольку раз и куда угодно. Угроза национальной безопасности — веская причина разобраться в том, куда это оружие уходило, — подчеркнул Перенджиев.

Роль Китая в международных конфликтах

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, обстановка в мире накаляется и некоторые влиятельные страны, прежде всего в Европе, чьё руководство осознаёт всю опасность накачивания Украины оружием, постараются это дело прекратить.

— Сейчас Запад готов вести переговоры с Китаем, а Китай выступает на нашей стороне. Но китайцы не будут разговаривать по этим вопросам с Украиной, поскольку она объект, а не субъект международной политики. Китай будет вести переговоры с США, так как это затрагивает сразу несколько направлений, включая прекращение конфронтации с Россией, которое прекратится только в том случае, когда прекратятся поставки оружия на Украину, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Кризис в Европе из-за санкций

Закрытая заправка в Милане. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

27 апреля экс-дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси в материале для The Scotsman заявил, что конфликт на Украине из-за обоюдных санкций и проблем в экономике становится невыгодным для Европы и США и лучше бы его поскорее прекратить.

— В идеале Байден хотел бы, чтобы война закончилась к концу 2023 года, до того как в начале 2024 года в США начнутся праймериз. В противном случае это будет означать переговоры о мире, — объяснил эксперт.

Для Европы затягивание украинского кризиса также оказалось невыгодным. Следование политике США привело Европу к энергетическому и экономическому кризису, и в этих условиях европейская промышленность теряет конкурентоспособность, растёт уровень инфляции, в экономике наметилась рецессия. Всё это может стать веским поводом для того, чтобы свернуть конфликт на Украине. А для этого в первую очередь придётся свернуть поставки оружия. С какой бы стороны сегодня ни смотрели эксперты на текущую ситуацию, это может стать основным политическим трендом.

Авторы Евгений Жуков