КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

2 мая, 08:12
3569

В Германии признали печальную судьбу переданных Киеву танков Leopard

Bild: У России есть минимум три способа уничтожения танков Leopard на Украине

Российские войска имеют несколько способов уничтожить переданные Украине немецкие танки Leopard. Об этом говорится в статье для издания Bild. Автор материала Бьорн Стритцель указал, что РФ обладает минимум трёмя опасными системами вооружения, которые угрожают немецкой военной технике, — противотанковыми управляемыми ракетами, минами и собственными танками.

Как утверждается, самую большую угрозу для Leopard представляют современные противотанковые управляемые ракеты. Более новые российские модели были специально разработаны для борьбы с такими танками, как Leopard 2. Автор отметил, что пробивная способность управляемых ракет с тандемным кумулятивным зарядом иногда превышает один метр броневой стали.

Кроме того, Стритцель добавил, что против немецких танков, которые поставили Киеву, могут использоваться достаточно распространённые противотанковые мины ТМ-62 и их более продвинутые версии. Он также подчеркнул, что и российские боевые машины представляют для немецкой техники большую опасность. По мнению Стритцеля, современные российские основные боевые танки типа Т-72Б3, Т90А/С/М или Т-80БВМ с "мощными системами наведения на цель, безусловно, не отстают от Leopard".

Шольц выступил против использования поставляемого Киеву оружия для атак на Россию

Шольц выступил против использования поставляемого Киеву оружия для атак на Россию

"А новейшие ракеты, выпущенные из пушки 2А46 (125 миллиметров), также пробивают броню "Леопарда 2А6", — поведал автор статьи.

Ранее сообщалось, что НАТО отправляет на Украину неработающую боевую технику и пиарится на "помощи" Киеву. Так считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Обложка ©

Shutterstock

Иван Косицын
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • Военная техника
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров