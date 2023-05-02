В Германии признали печальную судьбу переданных Киеву танков Leopard

Российские войска имеют несколько способов уничтожить переданные Украине немецкие танки Leopard. Об этом говорится в статье для издания Bild. Автор материала Бьорн Стритцель указал, что РФ обладает минимум трёмя опасными системами вооружения, которые угрожают немецкой военной технике, — противотанковыми управляемыми ракетами, минами и собственными танками.

Как утверждается, самую большую угрозу для Leopard представляют современные противотанковые управляемые ракеты. Более новые российские модели были специально разработаны для борьбы с такими танками, как Leopard 2. Автор отметил, что пробивная способность управляемых ракет с тандемным кумулятивным зарядом иногда превышает один метр броневой стали.

Кроме того, Стритцель добавил, что против немецких танков, которые поставили Киеву, могут использоваться достаточно распространённые противотанковые мины ТМ-62 и их более продвинутые версии. Он также подчеркнул, что и российские боевые машины представляют для немецкой техники большую опасность. По мнению Стритцеля, современные российские основные боевые танки типа Т-72Б3, Т90А/С/М или Т-80БВМ с "мощными системами наведения на цель, безусловно, не отстают от Leopard".

"А новейшие ракеты, выпущенные из пушки 2А46 (125 миллиметров), также пробивают броню "Леопарда 2А6", — поведал автор статьи.