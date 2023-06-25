ВСУ ударили по Луганску британскими ракетами

Украинские войска нанесли удар по окраинам Луганска, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Вероятно, ВСУ использовали дальнобойные британские ракеты Storm Shadow.

Столб дыма после взрыва в Луганске. Видео © Telegram / Луганск сегодня

"Прилёт был юго-западнее города. На данный момент выясняю, куда прилетело, но сразу могу предположить, что использовались уже традиционные ракеты Storm Shadow, поскольку другие боеприпасы украинские к Луганску долететь не могут", — приводит ТАСС заявление Марочко.

По его словам, мощный взрыв в Луганске прозвучал около четырёх часов дня по московскому времени, зафиксирован как минимум один прилёт. Информация о пострадавших уточняется.