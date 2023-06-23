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23 июня, 13:22

Два мирных жителя стали жертвами удара ВСУ британскими ракетами по Геническу

"Таврия": При ударе ВСУ ракетами Storm Shadow по Геническу погибли два человека

В результате обстрела со стороны ВСУ центра города Геническа в Херсонской области, предварительно, погибли два человека. Об этом сообщает местный телеканал "Таврия".

По данным агентства, ВСУ нанесли удар по частному сектору. Хозяин дома, в который угодила ракета, в момент удара находился внутри. Мужчина погиб. Позже стало известно о ещё одной жертве.

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Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска обстреляли жилую инфраструктуру Геническа и Скадовска. Как он предположил, ВСУ выпустили четыре ракеты англо-французского производства Storm Shadow. По некоторым данным, в Геническе было слышно не менее трёх взрывов, над жилыми кварталами города поднимался столб чёрного дыма.

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Telegram / "Таврия"

Иван Косицын
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