Два мирных жителя стали жертвами удара ВСУ британскими ракетами по Геническу
"Таврия": При ударе ВСУ ракетами Storm Shadow по Геническу погибли два человека
В результате обстрела со стороны ВСУ центра города Геническа в Херсонской области, предварительно, погибли два человека. Об этом сообщает местный телеканал "Таврия".
По данным агентства, ВСУ нанесли удар по частному сектору. Хозяин дома, в который угодила ракета, в момент удара находился внутри. Мужчина погиб. Позже стало известно о ещё одной жертве.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска обстреляли жилую инфраструктуру Геническа и Скадовска. Как он предположил, ВСУ выпустили четыре ракеты англо-французского производства Storm Shadow. По некоторым данным, в Геническе было слышно не менее трёх взрывов, над жилыми кварталами города поднимался столб чёрного дыма.
Telegram / "Таврия"