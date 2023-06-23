Два мирных жителя стали жертвами удара ВСУ британскими ракетами по Геническу

В результате обстрела со стороны ВСУ центра города Геническа в Херсонской области, предварительно, погибли два человека. Об этом сообщает местный телеканал "Таврия".

По данным агентства, ВСУ нанесли удар по частному сектору. Хозяин дома, в который угодила ракета, в момент удара находился внутри. Мужчина погиб. Позже стало известно о ещё одной жертве.