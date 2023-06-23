ВСУ обстреляли тракторную стоянку сельхозпредприятия "Победа" в Курской области

В Курске второй раз за ночь сработала система ПВО

В Курске второй раз за ночь сработала система ПВО

По его информации, атака велась в Глушковском районе в 200 метрах от границы около десяти минут. ВСУ выпустили четыре миномётных снаряда калибра 120 мм. В результате обстрела незначительно повреждён склад зернотока. К счастью, никто не пострадал.