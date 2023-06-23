ВСУ обстреляли тракторную стоянку сельхозпредприятия "Победа" в Курской области
Украинские войска обстреляли миномётными снарядами тракторную стоянку сельхозпредприятия "Победа" на окраине села Елизаветовка Курской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
По его информации, атака велась в Глушковском районе в 200 метрах от границы около десяти минут. ВСУ выпустили четыре миномётных снаряда калибра 120 мм. В результате обстрела незначительно повреждён склад зернотока. К счастью, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли село Таврия Запорожской области. В результате атаки погибли три человека, ещё одного госпитализировали.
t.me / V_Zelenskiy_official