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Опубликовано 23 июня 2023, 07:31
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ВСУ обстреляли тракторную стоянку сельхозпредприятия "Победа" в Курской области

Украинские войска обстреляли миномётными снарядами тракторную стоянку сельхозпредприятия "Победа" на окраине села Елизаветовка Курской области. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В Курске второй раз за ночь сработала система ПВО
В Курске второй раз за ночь сработала система ПВО

По его информации, атака велась в Глушковском районе в 200 метрах от границы около десяти минут. ВСУ выпустили четыре миномётных снаряда калибра 120 мм. В результате обстрела незначительно повреждён склад зернотока. К счастью, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли село Таврия Запорожской области. В результате атаки погибли три человека, ещё одного госпитализировали.

При обстреле автодороги в Запорожской области со стороны ВСУ погиб один человек
При обстреле автодороги в Запорожской области со стороны ВСУ погиб один человек
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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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