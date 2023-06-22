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22 июня, 19:24

ВСУ обстреляли село Таврия в Запорожской области, погибли три человека

В селе Таврия в Токмакском районе Запорожской области от обстрела ВСУ погибли три человека. Такую информацию сообщили журналистам оперативные службы региона.

Один из ударов пришёлся в частный дом, погибла семья из двух человек. Другой снаряд упал на дорогу в населённом пункте. Один человек погиб, одного доставили в больницу Мелитополя с тяжёлыми ранениями.

Система ПВО отразила атаку ВСУ на оборонный завод в брянском посёлке Суземка

Система ПВО отразила атаку ВСУ на оборонный завод в брянском посёлке Суземка

Ранее Лайф писал, что бойцы ВСУ, попавшие в плен на Краснолиманском направлении, признались, что психологи из Германии и Словении внушали им ненависть к русскому народу и готовили убивать россиян.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Юрий Лысенко
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