ВСУ обстреляли село Таврия в Запорожской области, погибли три человека
В селе Таврия в Токмакском районе Запорожской области от обстрела ВСУ погибли три человека. Такую информацию сообщили журналистам оперативные службы региона.
Один из ударов пришёлся в частный дом, погибла семья из двух человек. Другой снаряд упал на дорогу в населённом пункте. Один человек погиб, одного доставили в больницу Мелитополя с тяжёлыми ранениями.
Ранее Лайф писал, что бойцы ВСУ, попавшие в плен на Краснолиманском направлении, признались, что психологи из Германии и Словении внушали им ненависть к русскому народу и готовили убивать россиян.
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ТАСС / Сергей Мальгавко