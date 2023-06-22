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Регион
Опубликовано 22 июня 2023, 14:59
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Система ПВО отразила атаку ВСУ на оборонный завод в брянском посёлке Суземка

Украина предприняла очередную попытку атаковать объект на территории России. В этот раз ВСУ выбрали целью крупный оборонный завод в брянском посёлке Суземка, пишет Mash.

В Незалежной хотели ударить по энергоподстанции, которая питает предприятие энергией. Для этой цели выпустили БПЛА самолётного типа. Но ВСУ ждала новая неудача — при подлёте беспилотник сбила система ПВО, а обломки упали в поле.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате провальной диверсии нет. Как стало известно Mash от местных жителей, атаковать завод ВСУ пытаются стабильно по несколько раз в неделю.

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К слову, российские FPV-дроны преуспели в уничтожении объектов противника. Ранее Минобороны РФ показало видео подрыва с помощью таких БПЛА украинских грузовиков, доставлявших ВСУ оружие и боеприпасы.

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Vk / Минобороны России

Андрей Бражников
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