Украина предприняла очередную попытку атаковать объект на территории России. В этот раз ВСУ выбрали целью крупный оборонный завод в брянском посёлке Суземка, пишет Mash.

В Незалежной хотели ударить по энергоподстанции, которая питает предприятие энергией. Для этой цели выпустили БПЛА самолётного типа. Но ВСУ ждала новая неудача — при подлёте беспилотник сбила система ПВО, а обломки упали в поле.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате провальной диверсии нет. Как стало известно Mash от местных жителей, атаковать завод ВСУ пытаются стабильно по несколько раз в неделю.