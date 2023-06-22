ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 июня 2023, 10:44

Российские FPV-дроны уничтожили грузовики, доставлявшие ВСУ оружие и боеприпасы

Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны РФ показало работу российских бойцов, которые в ходе выполнения задач специальной военной операции уничтожили украинскую автомобильную технику на Южно-Донецком направлении.

Уничтожение техники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

"Операторами БПЛА были выявлены большегрузные автомобили противника, замаскированные под деревьями. Грузовики, доставлявшие боеприпасы, оружие и снаряжение военнослужащим ВСУ, уничтожены с применением FPV-дронов", — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.

Минобороны РФ: Девять украинских военных сдались в плен за последние сутки
Минобороны РФ: Девять украинских военных сдались в плен за последние сутки

А ранее в Минобороны показывали работу экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 по украинской технике. В ходе выполнения задач СВО "Аллигатор" двумя прямыми попаданиями уничтожил вражеские бронетранспортёры вместе с пассажирами.

BannerImage

Telegram / Минобороны России

Николь Вербер
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar