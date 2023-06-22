Российские FPV-дроны уничтожили грузовики, доставлявшие ВСУ оружие и боеприпасы

Минобороны РФ показало работу российских бойцов, которые в ходе выполнения задач специальной военной операции уничтожили украинскую автомобильную технику на Южно-Донецком направлении.

Уничтожение техники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

"Операторами БПЛА были выявлены большегрузные автомобили противника, замаскированные под деревьями. Грузовики, доставлявшие боеприпасы, оружие и снаряжение военнослужащим ВСУ, уничтожены с применением FPV-дронов", — уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.