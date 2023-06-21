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21 июня, 11:52

"Аллигатор" двумя прямыми попаданиями уничтожил бронетранспортёры ВСУ вместе с пассажирами

Минобороны РФ показало видео уничтожения двух бронемашин ВСУ вертолётом Ка-52

В Сети появился ролик, на котором запечатлена работа экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 по бронетехнике ВСУ. Видео опубликовало Минобороны РФ.

На записи видно, как Ка-52 наносит удары управляемыми ракетами по бронетехнике ВСУ, которая пыталась довезти бойцов до зоны, где те смогут спешиться. Прямыми попаданиями команде "Аллигатора" удалось уничтожить оба бронетранспортёра вместе с экипажами.

Уничтожение двух бронемашин ВСУ вертолётами Ка-52 на Запорожском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Пять "Хаймарсов" и 14 дронов ВСУ уничтожили российские военные за сутки

Пять "Хаймарсов" и 14 дронов ВСУ уничтожили российские военные за сутки

Несколько дней назад Игорь Конашенков сообщил, что удалось поразить и уничтожить склады ВСУ с техникой западного производства. Уточняется, что удар был нанесён высокоточным оружием морского базирования.

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Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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