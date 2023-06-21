"Аллигатор" двумя прямыми попаданиями уничтожил бронетранспортёры ВСУ вместе с пассажирами
Минобороны РФ показало видео уничтожения двух бронемашин ВСУ вертолётом Ка-52
В Сети появился ролик, на котором запечатлена работа экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 по бронетехнике ВСУ. Видео опубликовало Минобороны РФ.
На записи видно, как Ка-52 наносит удары управляемыми ракетами по бронетехнике ВСУ, которая пыталась довезти бойцов до зоны, где те смогут спешиться. Прямыми попаданиями команде "Аллигатора" удалось уничтожить оба бронетранспортёра вместе с экипажами.
Уничтожение двух бронемашин ВСУ вертолётами Ка-52 на Запорожском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России
Несколько дней назад Игорь Конашенков сообщил, что удалось поразить и уничтожить склады ВСУ с техникой западного производства. Уточняется, что удар был нанесён высокоточным оружием морского базирования.
Telegram / Минобороны России