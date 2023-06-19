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Опубликовано 19 июня 2023, 11:36
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Пять "Хаймарсов" и 14 дронов ВСУ уничтожили российские военные за сутки

Конашенков: Силы ПВО за сутки сбили 14 БПЛА ВСУ и перехватили 5 снарядов HIMARS

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие 24 часа сбили 14 беспилотников ВСУ и перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS ("Хаймарс"). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов", — сказал Конашенков на брифинге.

По его словам, это произошло в районах населённых пунктов Михайловка, Пятихатки, Пологи Запорожской области, Кирилловка (ДНР), Николаевка, Змиёвка (ЛНР), Старая Збурьевка (Херсонская область) и Великий Выселок (Харьковская область).

Конашенков добавил, что ВС России также поразили два артиллерийских склада ВСУ в районе Запорожья.

Высокоточный удар нанесён по складам ВСУ с западной техникой
Высокоточный удар нанесён по складам ВСУ с западной техникой

"В районе города Запорожье поражено два артиллерийских склада — 1513-й артиллерийской базы боеприпасов ВСУ и 65-й механизированной бригады", — приводит слова представителя Минобороны RT.

Ранее Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли до 200 человек на Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Также украинские военные лишились большого количества техники, в том числе трёх танков, десяти боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин и др.

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Getty Images / Alexandra R

Никита Никонов
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