Конашенков: ВСУ потеряли до 200 человек на Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях

Вооружённые силы Украины потеряли более ста военных на Южно-Донецком и порядка ста пяти — на Краснолиманском направлениях за прошедшие сутки. Об этом доложил на брифинге в понедельник, 19 июня, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди потерь противника на Южно-Донецком направлении он перечислил три танка, десять боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20, Д-30 и "Мста-Б".

На Краснолиманском направлении, по словам Конашенкова, ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Кузьмино, Макеевка Луганской Народной Республики, а также в Серебрянском лесничестве. Помимо личного состава противник потерял здесь две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две САУ "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30.