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Опубликовано 18 июня 2023, 11:14

Российские войска отразили атаки ВСУ на трёх направлениях

Конашенков: За сутки отражены атаки ВСУ на трёх направлениях

Российские военные за минувшие сутки отразили атаки ВСУ на трёх направлениях: Южно-Донецком, Донецком и Запорожском. Причём на последнем проходили наиболее активные боевые действия, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Противник силами до трёх батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами, под прикрытием дымовых завес предпринимал безуспешные попытки наступательных действий несколькими волнами в районах населённых пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, ударами авиации и огнём артиллерии все атаки противника были успешно отражены. Так, только на Запорожском направлении удалось ликвидировать более 200 украинских солдат. Также ВСУ лишились 33 танков, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин.

Рогов рассказал о новом формате атак ВСУ в Запорожье
Рогов рассказал о новом формате атак ВСУ в Запорожье

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ. Цель удара достигнута, назначенный объект поражён, отметили в Минобороны.

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ТАСС / Станислав Красильников

Наталья Исакова
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