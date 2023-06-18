В Запорожской области бойцы ВСУ безуспешно применяют волновой формат атак, то есть на смену одной группе сразу же в бой командование кидает следующую. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, такая тактика применяется противником на трёх основных линиях боестолкновения: Васильевском и Ореховском направлениях, а также вблизи Времевского выступа.

"Украинские боевики применяют волновой формат атак: на смену одной группе тут же на убой бросается следующая, и так дальше, надеясь прорвать линию обороны и вклиниться в глубь неё" , — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".

По его словам, таким образом ВСУ пытаются прорвать линию обороны российских войск, однако наши военные успешно сдерживают атаки противника, в частности с помощью артиллерии и бронетехники. В связи с этим украинцы в ходе своего контрнаступления не смогли продвинуться на Запорожском направлении.