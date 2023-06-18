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Опубликовано 18 июня 2023, 09:41

МО показало, как российский "Аллигатор" уничтожил ракетами "Вихрь" технику ВСУ в движении

МО РФ: Вертолёт Ка-52 уничтожил двигавшуюся бронетехнику ВСУ ракетами "Вихрь"

Российский вертолёт Ка-52 уничтожил ракетами "Вихрь" двигавшуюся на большой скорости украинскую бронетехнику на Южно-Донецком направлении. Кадры публикует пресс-служба Минобороны РФ.

Вертолёт Ка-52 уничтожил украинскую бронетехнику ракетами "Вихрь". Видео © T.me / mod_russia

На видео показано, что экипаж ударного вертолёта выполняет пуски ракет по двум бронетранспортёрам ВСУ, движущимся по дороге, а затем сопровождает цели в прицел до момента попадания управляемых снарядов. Обе ракеты поражают технику противника прямым попаданием. Также был уничтожен экипаж бронемашин.

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Ранее Лайф писал, что ВС России уничтожили склад с боеприпасами ВСУ и гаубицу М777 под Херсоном. Также там ликвидировано пять украинских военных.

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T.me / mod_russia

Иван Косицын
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