МО показало, как российский "Аллигатор" уничтожил ракетами "Вихрь" технику ВСУ в движении
МО РФ: Вертолёт Ка-52 уничтожил двигавшуюся бронетехнику ВСУ ракетами "Вихрь"
Российский вертолёт Ка-52 уничтожил ракетами "Вихрь" двигавшуюся на большой скорости украинскую бронетехнику на Южно-Донецком направлении. Кадры публикует пресс-служба Минобороны РФ.
Вертолёт Ка-52 уничтожил украинскую бронетехнику ракетами "Вихрь". Видео © T.me / mod_russia
На видео показано, что экипаж ударного вертолёта выполняет пуски ракет по двум бронетранспортёрам ВСУ, движущимся по дороге, а затем сопровождает цели в прицел до момента попадания управляемых снарядов. Обе ракеты поражают технику противника прямым попаданием. Также был уничтожен экипаж бронемашин.
Ранее Лайф писал, что ВС России уничтожили склад с боеприпасами ВСУ и гаубицу М777 под Херсоном. Также там ликвидировано пять украинских военных.
T.me / mod_russia