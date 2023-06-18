МО показало, как российский "Аллигатор" уничтожил ракетами "Вихрь" технику ВСУ в движении

На видео показано, что экипаж ударного вертолёта выполняет пуски ракет по двум бронетранспортёрам ВСУ, движущимся по дороге, а затем сопровождает цели в прицел до момента попадания управляемых снарядов. Обе ракеты поражают технику противника прямым попаданием. Также был уничтожен экипаж бронемашин.