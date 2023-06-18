Армия РФ нанесла удар по военным и технике ВСУ под Херсоном

В Херсонской области на линии боевого соприкосновения соединения группировки войск "Днепр" поразили военных и технику ВСУ. Были уничтожены склад с боеприпасами и гаубица М777, сообщил журналистам представитель экстренных служб области.

"В островной зоне уничтожены: склад с боеприпасами, гаубица М777 с боекомплектом. Потери: пять военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Также на Херсонском направлении российские военные ликвидировали место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе посёлка городского типа Антоновка. Удалось уничтожить семь украинских боевиков, ещё десять получили ранения. Кроме того, выведены из строя два автомобиля ВСУ и уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом.

Представитель экстренных служб добавил, что на Каховском направлении войска РФ ликвидировали позицию одного из подразделений противника. Были уничтожены пять украинских военных, ещё шестеро получили ранения.