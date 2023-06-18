Дрон "Привет-82" поразил опорный пункт ВСУ в ходе первого боевого применения

Российский дрон-камикадзе самолётного типа "Привет-82" уже при первом боевом применении в зоне специальной военной операции отметился результатами. Как пишет ТАСС со ссылкой на разработчик — конструкторское бюро (КБ) "Око", беспилотник уничтожил опорный пункт ВСУ.

"Дистанция от цели до места запуска составляла около 12 километров. Использовалась технология "подхват": старт беспилотника происходил из тыла, а "подхват" осуществлялся оператором, который совершал поражение. Это первый наш аппарат, который использовался с боевой целью, и первое же применение было успешным", — поделились в конструкторском бюро.

"Привет-82" способен нести боевую часть массой свыше пяти килограммов на дальность около 30 километров. При атаке он следует в режиме радиомолчания и радиоэлектронная разведка противника его не обнаруживает.