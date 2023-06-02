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2 июня, 04:11

Российские дроны "Привет-82 начали готовить к применению в зоне СВО

ТАСС: Дроны "Привет-82" начали готовить к первому боевому применению в зоне СВО

Дроны-камикадзе самолётного типа "Привет-82" прошли испытания в ЛНР и ДНР и готовятся к применению в ряде подразделений в зоне спецоперации, пишет ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро "Око".


Во время испытаний были проверены дальность полёта, радиоканала, устойчивость к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы. Также возможности аппарата были представлены членам батальонов оперативно-боевых тактических формирований "Каскад", "Восток", Росгвардии, а также ЧВК "Вагнер".

"Происходит работа по оснащению дронов боевой частью, их готовят к первому боевому применению, которое состоится уже в ближайшие дни", — рассказали в организации.

По данным "Око", сейчас в зоне СВО задействованы 12 таких дронов. Дальность полёта каждого достигает 30 км, скорость — до 140 км/ч, а полезная нагрузка — до 5,5 кг. На передовой был протестирован аппарат в разведывательной модификации, после чего небольшие нарекания вызвала разве что камера, установленная на устройстве.

Применяемый в зоне СВО дрон обнаружили на территории медклиники в Подмосковье

Применяемый в зоне СВО дрон обнаружили на территории медклиники в Подмосковье

Ранее российский FPV-дрон "Упырь", выпускаемый в Свердловской области, отлично зарекомендовал себя в условиях боевых действий, уничтожив украинские позиции, несмотря на подавление сигнала вражескими силами радиоэлектронной борьбы.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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